Mardin’de bir araçta 10 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’in Artuklu ilçesinde kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde durdurulan araçta yapılan aramada 10 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Jandarma ekiplerince Artuklu ilçesinde alınan duyum üzerine icra edilen yol kontrol faaliyetinde M.G. isimli şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan arama neticesinde 10 bin 130 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda M.G. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.