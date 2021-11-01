Mardin’de ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ projesi hayata geçiriliyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin’de trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yapılan düzenlemeler, yükseltilen yol standartları, denetim faaliyetlerinin arttırılması gibi çalışmalarının yanı sıra trafik güvenliğiyle ilgili kamuoyu farkındalığını arttırmak için yeni bir kampanya hayata geçiriliyor.

Kampanya ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ sloganıyla yürütülecek. Kampanya, toplumda merak uyandıracak bir görselle başlatıldı. Kampanya için İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ görseli bütün il ve ilçelerde eş zamanlı olacak şekilde 1 - 7 Kasım tarihleri arasında billboardlar ve sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel ve ulusal basın yayın organları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otogar, havalimanı, AVM, toplu ulaşım durakları gibi alanlar ile kurumsal iletişim sayfalarında yer alacak. 8 Kasım Pazartesi gününden itibaren de kampanyanın, ‘Bilgilendirme’, ‘Kısa Videolar’, ‘Yaşayarak Görme’ fazlarına etaplar halinde geçilecek. ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası ile ilgili bilgilendirmeler İçişleri Bakanlığınca düzenli olarak aktarılacak.

‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası Mardin’de de Mardin Valiliği koordinasyonunda uygulanacak.