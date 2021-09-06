banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
THK Kayyumu istifa etti!
THK Kayyumu istifa etti!
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!

Mardin’de Beslenme Okulu Projesinde 10. etap eğitimler başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının, kadınlara sağlıklı ve doğru beslenmenin kazandırılması amacıyla başlatmış olduğu Beslenme Okulu Projesi’nin 10. etap dersleri başladı.

MARDİN 06.09.2021, 16:46
Mardin’de Beslenme Okulu Projesinde 10. etap eğitimler başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının, kadınlara sağlıklı ve doğru beslenmenin kazandırılması amacıyla başlatmış olduğu Beslenme Okulu Projesi’nin 10. etap dersleri başladı.

Sağlıklı yaşam, doğru beslenme, hastalık sürecinde dengeli ve kaliteli beslenme, çağımızın en büyük sağlık problemlerinden obezite ile mücadele, kişiye özel doğru beslenme, doğru miktarda porsiyon tüketimi ve egzersiz gibi konuların yer aldığı Beslenme Okulu Projesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca 10. etap eğitimleri başlatıldı.

Daire Başkanlığındaki eğitimlerde, beslenme uzmanı, spor eğitmeni, psikolog, gıda mühendisi yer alıyor. Proje, haftanın dört günü olmak üzere 3 ay boyunca teorik ve pratik uygulamalı eğitimler gösterilecek.

Beslenme Okulu Projesine katılım ücretsiz olup eğitim sürecini tamamlayan katılımcılara Sağlıklı Beslenme sertifikası verilecek.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0