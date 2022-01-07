Mardin’de başarılı kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, meslek edindirme kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Artuklu Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kadınların sosyal, kültürel ve mesleki alanda gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla açılan Sedef El İşlemeciliği ve Filografi Tekniği kurslarını başarı ile tamamlayan 18 kursiyer sertifikalarını Vali Demirtaş’ın elinden aldı.

Vali Demirtaş, üreten, emek veren kadınların her daim yanında olduklarını belirterek kursları başarı ile tamamlayan kursiyerleri tek tek tebrik etti. Demirtaş, sertifika törenin ardından kursları gezerek yürütülen faaliyetler hakkında Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Hacire Öncü’den bilgiler aldı.

Kurslarda kadınların el emeği göz nuru ürünlerini yakından inceleyen Vali Demirtaş, meslek edindirme eğitimleri gören kursiyerlere, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığında düzenlenen sertifika töreni, Vali Mahmut Demirtaş, Vali Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Hacire Öncü, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.