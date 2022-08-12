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Mardin’de araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin-Diyarbakır karayolu Mazıdağı Üçyol mevkiinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

MARDİN 12.08.2022, 13:12
Mardin’de araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin-Diyarbakır karayolu Mazıdağı Üçyol mevkiinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, saat 09.25’te Diyarbakır-Mardin karayolu Mazıdağı Üçyol mevkiinde Diyarbakır’dan Mardin istikametinde seyir halinde olan Mustafa T. (39) yönetimindeki Skoda marka 06 CUT 169 plakalı araç, Mazıdağı istikametinden Üçyol mevkiine gelen Ramazan Y. (58) yönetimindeki Hyundai marka 01 VY 778 plakalı araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ramazan Y., kaldırıldığı Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa T. ve araçta bulunan Cuma T. (72) ve Meryem T. (64) sağlık ekiplerince ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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