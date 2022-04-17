Mardin’de alışveriş merkezinde Ramazan ayı şenlikleri

Mardin’in en büyük alışveriş ve yaşam merkezi olan Mardian Mall, ziyaretçileri için Ramazan şenlikleri düzenlemeye başladı.

Artuklu ilçesinde faaliyet gösteren Mardian Mall Alışveriş Merkezi’nde Ramazan şenlikleri devam ediyor. Ziyaretçileri keyifli anlar yaşamaları için şenlikte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, meddah gösterileri, skeçler, orta oyunları, Hacivat-Karagöz perde oyunları ile Ramazan ayının manevi coşkusunu hep birlikte yaşayacaklarını belirtti. Bolluk, bereket ve dayanışma ayı olan Ramazan boyunca kuracakları gönül sofralarına bütün Mardin’i beklediklerini söyleyen Yıldızhan, "Mardian Mall, keyifle zaman geçirip, sizi geçmişe götürecek ramazan ayı geleneklerini ve coşkusunu, aileniz, dostlarınız ve sevdiklerinizle beraber paylaşmaya davet ediyor. AVM‘nin küçük ziyaretçileri, sahneye alınarak, interaktif bir şov gerçekleşecek. Yaparak ve yaşayarak öğrenme deneyimini elde etme fırsata yakalayacak olan küçük ziyaretçiler, keyif dolu anlar yaşayacak. Bayramın birinci gününe kadar devam edecek olan Ramazan etkinlikleri, saat 20.00’de başlayarak 21.30’a kadar devam ediyor. Eski Ramazanların unutulmaz eğlencelerini ziyaretçilerine sunan Mardian Mall Alışveriş ve Eğlence Merkezi’ne Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun komik ama bir o kadar da huysuz tiplemeleri Hacivat ve Karagöz konuk oluyor. Meddah gösterileri, fasıl dinletisi, gölge oyunları, çocuklar için eğitici atölyeler ve yöresel lezzetler sokağı ile vatandaşlara keyifli akşamlar yaşatan Ramazan şenlikleri, Ramazan ayı boyunca devam edecek" dedi.