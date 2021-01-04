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Mardin’de 80 saatlik kısıtlama sona erdi, yoğunluk başladı
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Mardin’de yoğunluk başladı.
MARDİN 04.01.2021, 11:39
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Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Mardin’de yoğunluk başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’dan 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Yılbaşını da içine alan 80 saatlik kısıtlama bugün saat 05.00 itibari sona erdi.Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Mardin’de insan ve araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. Dükkan sahipleri kepenklerini açıp hazırlıklarını yaparken vatandaşların da korona virüs tedbirlerini alarak işlerini yaptığı görüldü.
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