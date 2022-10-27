Mardin’de 8. Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Mardin’de bu yıl 8.’si düzenlenen Uluslararası Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

Tarım ve gıda makineleri, doğru tarım teknikleri, bitki besleme, gübreler, zirai ilaçlar, su ve sulama teknolojileri, gıda ve gıda ürünleri, unlu mamuller, bakliyat, hayvancılık gibi birçok sektörü buluşturan “8. Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı” kapılarını ziyaretçilere açtı. Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle düzenlenen fuarın açılışı, Kızıltepe ilçesinde bir AVM’nin fuar alanında gerçekleştirildi. Fuarların üretilen ürünlerin tanıtılmasında ve pazarlanmasında en önemli noktalardan biri olduğunu söyleyen Vali Demirtaş, “Dünya’nın her yerinde fuarcılık çok gelişmiştir. Hem üretimi artırmak hem istihdamı artırmak hem de satışı arttırmak içindir. Fuarlar satışı yapılacak geliri artırarak bu da daha büyümemizi sağlamak amacıdır.” dedi.

Mardin’e bir fuar alanı kazandırmak için çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, “Geçen yıl fuarla ilgili bir görüşmemiz oldu. Yaklaşık 700 dekar büyüklüğünde bir hazine arazisi üzerinde bir çalışma yaptık. Yaklaşık 96 dekar büyüklüğünde bir alanı yeni yapacağımız fuar alanı olarak belirledik. Tabii bu fuar alanının yanında eğitim, denetim yerleri, resmi kurumlar alanı, sağlık ve spor tesisimiz Allah’ın izniyle olacak. Allah nasip ederse bir taraftan da biz yavaş yavaş projesini hazırlayacağız. Yetiştirebilirsek gelecek yıl inşallah yeni fuar alanımızda bu fuarımızı yapacağımızı düşünüyorum. Başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılık sektörlerine 17 proje ile destek verdiklerini belirten Vali Demirtaş, “17 proje üzerinden 42 milyon 500 bin civarında bir destekte bulunduk. Bu 17 projenin 8’i tamamlandı. Projelerimizin 9’u devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda onları da bitireceğiz. Hayvancılığı destekleyici bir proje yaptık, o projede hayvanlarımız ya ikiz ya da üçüz doğurdular. Bu sene Artuklu, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Savur ve Yeşilli ilçelerimizde küçük sulama kanaları yapacağız. Bu sulama kanallarına GAP’tan 30 milyon civarında bir kaynak sağladık. Büyükşehir Belediyemizin de kaynakta ciddi bir katkısı olacaktır. GAP’ın projelerde katkısı yüzde 60, geri kalan yüzde 40’ına Büyükşehir Belediyesi olarak biz katkıda bulunacağız” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru ve refahı için çalışıyoruz”

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Güneydoğu Anadolu Projesi’ne de değinen Vali Demirtaş, şunları dile getirdi:

“Mardin denilince şüphesiz ki akla sulama geliyor. Mardin depolama ve sulama inşaatı çok önemli bir aşamaya geldi. Kaynak problemimiz yok. Mardin depolama inşaatı şu an yüzde 98 seviyesinde. İnşallah bu yılsonuna kadar geriye kalan yüzde 2’yi de bitirmeyi düşünüyoruz. Ciddi anlamda bir çalışma var. Şanlıurfa’dan Mardin’e 221 kilometre uzunluğunda bir sulama kanalı yapıldı. Bu sulama kanalında da Allah kısmet ederse saniyede 200 metreküp civarında su gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde geldiğimiz günden beri gece gündüz, hafta içi ve hafta sonu demeden vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru ve refahı için çalışıyoruz."

Açılış konuşmaları sonrasında Vali Demirtaş ile protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi. Vali Demirtaş, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte stantları gezerek. firmaların yetkililerinden ürünleri hakkında bilgiler aldı. 30 Ekim’e kadar ziyaretçileri ağırlayacak olan fuarda. yurt içi ve yurt dışından 90 firmanın doğrudan, temsilcileri kanalıyla 21’i yabancı firma olmak üzere yaklaşık 150 firmanın tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerindeki son teknolojiler ile ekipmanları tanıtılacak.

Açılış törenine Vali Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canpolat, Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, STK ve destek veren kurumların temsilcileri ile çiftçiler katıldı.