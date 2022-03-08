Mardin’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde kutlandı

Mardin’de Türk Kızılayı Artuklu Gençliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde yayınladıkları video ile kutladı.

Mardin’de Kızılay Şubesi Artuklu Üniversitesi Kızılay Topluluğu ile 8 Mart Kadınlar Günü için program düzenledi. Programda Türk Kızılayı Artuklu Gençliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü İngilizce, Türkçe, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Süryanice olmak üzere toplamda 6 dilde yayınladıkları video ile kutladı.