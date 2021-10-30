Mardin’de 4. Uluslararası Uçurtma Festivali ile gökyüzü renklendi

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Mardin Müzesi ve Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan ’4. Uluslararası Uçurtma Festivali’ başladı.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, müze ve Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde, kentin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması adına başlatılan ve bu sene dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivaline, tarihi kalede uçurtmaların uçurulması ile start verildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın katılımlarıyla, tarihi Kasımimiye Medresesinde çocuk ve vatandaşlarla uçurtma uçurdu. Deyrulzafaran Manastırı ve Kasımiye Medresesinde farkındalık oluşturmak adına öğrenci ve velilerin katılımıyla uçurtmalar uçuruldu.