Mardin’de 340 derslikli yeni eğitim yuvaları hizmete giriyor

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında, kent genelinde yürütülen eğitim yatırımları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Dara Toplantı Salonunda Vali Demirtaş’ın başkanlığında yapılan toplantıda, il genelinde eğitim yatırımları kapsamındaki kabul aşamasına gelen ve inşaat çalışmaları devam eden okulların son durumu ele alındı. Vali Mahmut Demirtaş, yapımı devam eden okulların bir an önce bitirilip eğitime kazandırılması için yoğun bir çalışma programının uygulandığını söyledi. Mardin genelinde farklı kademelerde 340 derslikli 19 yeni okulun kısa süre içerisinde hizmete sunulacağının müjdesini veren Vali Demirtaş, “Çocuklarımızın en iyi ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak için yeni eğitim yuvaların şehrimize kazandıracağız. 19 okulumuzda kalan birkaç eksikliğin giderilmesiyle birlikte açılışlarını gerçekleştireceğiz. 340 derslikli 19 okulun faaliyete girmesiyle sınıflarda yaşanan yoğunluk azalarak eğitim kalitemiz daha da artacaktır. 3 okulumuzda bu hafta içerisinde bir aksilik olmazsa öğrencilerimiz eğitimlerine başlayacak. Eğitim yatırımları kapsamında 48 okul inşa edilecek. 2021 yılı içerisinde 48 okulumuzdan 43’ünü tamamlayarak ilimize kazandırmayı hedefliyoruz. Okulların şimdiden öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıya, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Şube Müdürü Tekin Oruç ve diğer ilgililer katıldı.