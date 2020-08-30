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Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
MARDİN’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 98’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.
MARDİN 30.08.2020, 12:20
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Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi Mardin’de de kutlandı. Korona virüs tedbirlerinin alındığı kutlamaya katılanlar maske ve sosyal mesafe kuralına uydu. Hükümet Konağı binasında düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi.
Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri katıldı.
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