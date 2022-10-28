Mardin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çelenk sunma töreni ile başladı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 99’ıncı yıl dönümü kutlamaları ülke genelinde olduğu gibi Mardin’de de çelenk sunma töreniyle başladı. 99. yılı kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni, Hükümet Konağı tören alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Vali Mahmut Demirtaş ve 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş tarafından Atatürk büstüne Mardin Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Mardin Büyükşehir Belediye çelenkleri sunuldu.

Törene; Vali Mahmut Demirtaş, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, diğer protokol üyeleri, askeri, adli, idari erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın 21 Kasım Şehir Stadyumunda çeşitli etkinliklerle devam edecek.