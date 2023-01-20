Mardin’de 246 bin 174 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, bu yıl ki öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi ile birlikte öğrencileri karne gününde yalnız bırakmayarak onların sevincine ortak oldu.

Artuklu İlçesinde Abdulkadir Tutaşı İlkokulu’nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katılan Vali Mahmut Demirtaş, okula gelişinde bahçede öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Vali Demirtaş ile beraberindeki Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ile sınıfları tek tek gezerek öğrencilere gelişim raporu, karnelerini, takdir ve teşekkür belgelerini dağıttı. Öğrencilere yarıyıl tatilini dinlenerek ve bol bol kitap okuyarak geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Vali Demirtaş, İyi bir tatil dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu. Eğitim dönemi boyunca emek veren öğretmen ve okul idarecileriyle bir araya gelen Vali Demirtaş, bir süre hasbihal ederek yıl boyunca göstermiş oldukları gayretten dolayı teşekkürlerini ileterek taleplerini dinlendi. 2022-2023 eğitim ve öğretim birinci döneminin sona ermesi ile birlikte ilimizde bugün 22 bin 273 Anaokulu, 82 bin 173 ilkokul, 75 bin 719 Ortaokul ve 66 bin 285 Lise olmak üzere toplam 246 bin 174 öğrenci karne heyecanı yaşadı.