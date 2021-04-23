banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni gerçekleştirildi

Mardin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

MARDİN 23.04.2021, 11:04
2
Mardin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni gerçekleştirildi

Mardin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Mardin Valiliği’nde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tören il milli eğitim müdürünün çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, törende bayrak taşımakla görevli bulunan öğrencilere teşekkür ederek bayramlarını kutladı.
banner478
Yorumlar (0)
18°
açık