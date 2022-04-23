Mardin’de 23 Nisan etkinlikleri

Mardin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen programla kutlandı.

Mardin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Atatürk Kültür Merkezinde program düzenlendi. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70’inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp öğrencilerin şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. Bu özel günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bütün dünya çocuklarına armağan edilmesinin oldukça manidar olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, “Dünya genelinde baş gösteren Covid-19 salgını sebebiyle 2 yıldır yüz yüze gerçekleştiremediğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çok şükür ki salgının seyrindeki düşüş ile günlük hayatımızı sekteye uğratacak ve bizleri bir araya gelmekten alıkoyacak düzeyden uzaklaşmıştır. Bizler bu ülkede vatan, millet ve bağımsızlık sevgisi ile yüzyıllarca hep birlikte yaşadık. Farklı dillere, dinlere, ırklara ve kültürlere ev sahipliği yapan bu kadim topraklar için atalarımız hep birlikte mücadele ederek bu toprakların bizlere vatan kıldı ve vatanımız olarak kalmasını sağladı. Ülkemizin zenginliği olan farklılıklarımız bizlere ayrıştırmadı, aksine birleştirdi ve güçlendirdi. Farklılıklarımızdan aldığımız ilhamla bu topraklardan dünyaya hep sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik selamı yayıldı” dedi.

Demir, konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlere rahmet ve minnet dileyerek bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.