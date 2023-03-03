Mardin’de 23 mahallede elektrik kesintisi yaşanacak

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan 23 mahallede Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak.

Dicle Elektrik A.Ş Mardin İl Müdürlüğü Sistem İşletme İl Yöneticiliği tarafından açıklanan bildiride, “Mardin-1 Trafo Merkezi barası ile irtibatlı F11 Eski Mardin fideri üzerinde bulunan trafolarda role - otomasyon ekipleri tarafınca yapılacak olan ters çalışmaları nedeniyle söz konusu fiderlerde Pazar günü 02:00-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda Artuklu İlçesinden; Yenişehir, Yalım, 13 Mart, Acar, İstasyon, Kayacan, Çabuk, Cumhuriyet, Diyarbakır Kapı, Eminettin, Ensar, Eskikale, Gül, Latifiye, Medrese, Necmettin, Saraçoğlu, Savurkapı, Teker, Ulucami, Yenikapı, Şar ve Şehidiye Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir” ifadeleri kullanıldı.