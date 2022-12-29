Mardin’de 2022 yılında 919 kilometrelik yol çalışması yapıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında belediye toplantı salonunda 2022 yılında tamamlanan yol çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Toplantı salonunda 2022 yılında tamamlanan yol çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ve diğer ilgililerin katımıyla düzenlendi. Vali Demirtaş, toplantıda yaptığı değerlendirmede, 2022 yılı asfaltlama sezonunda yatırım programına alınan tüm yollarda çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi.

Milletin parasının milletin hizmetine harcandığını vurgulayan Vali Demirtaş, “Sene başında yol haritamızda en az 800 kilometrelik bir yol asfaltlama hedefi belirlemiştik. Bugün itibariyle belirlediğimiz hedefin üzerine çıkarak 96 kilometresi sıcak asfalt olmak üzere 919 kilometrelik yolda çalışma yaptık. Kış aylarının çetin şartları başlamadan kırsal bölgelerimizi daha güvenli ve konforlu yollara kavuşturduk. Mardin’imize ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Bunların başında da kendi öz kaynaklarımızla kurduğumuz asfalt plentimiz oldu. Bu tesisimizde 45 bin ton sıcak asfalt üreterek büyük bir tasarruf sağlamanın yanı sıra daha fazla yol çalışması gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz günde önümüzde duran en büyük sorunlardan biri olan kırsal mahallelerdeki yol sorununu büyük oranda çözdük. Mardin’imizin çehresini değiştiren yatırımları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk, hayırlı olsun” dedi.