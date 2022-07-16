Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi Turnuvası devam ediyor

Mardian Mall AVM 15 Temmuz Demokrasi Turnuvası’na sponsor oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mardian Mall Alışveriş Merkezinin sponsorluğunda 33 Sokak Turnuvasında 7 kategoride mücadele edilecek. 15 Temmuz’da U-16 ve U-18 kızlar kategorisinde turnuvaya 6 takım katıldı. Nusaybin Spor Akademisi 1. olurken hediyeleri Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş ve alışveriş merkezi yöneticileri tarafından takdim edildi.

18 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da U-12 erkekler, U-14 erkekler,U-16 erkekler, U-18 erkekler, büyük erkekler kategorilerinin de büyük bir keyifle devam edeceğini belirten Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, "Aktif olarak yaptığımız turnuvalarımız da, büyüklerimiz ve gençlerimiz kaynaşıyor. Her zaman ki gibi güzel bir turnuva olacağını düşünüyorum. Bu anlamda bizlere destek olan ve sponsorluğumuzu üstlenen Mardian Mall Ailesine teşekkür ederiz ” dedi.

Turnuvaların birlik ve bütünlüğü sağladığını belirten Mardian Mall Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, “Bu turnuva, yaz aylarının güzel etkinliği olmakla birlikte hem kültürel hem de sportif anlamda bütünleştiğimiz bir turnuvadır. Alışveriş merkezi olmanın ötesinde, bir yaşam merkezi kimliği de taşıyoruz. Bu anlamda hayatın her noktasında hem sosyal hem de kültürel etkinliklere sürekli destek olacağız. Bu tür çalışmaların içinde bulunmaktan mutluluk duyduğumuzu ayrıca ifade etmek isteriz" diye konuştu.