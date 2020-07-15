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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi'
Mardin’de 15 Temmuz anma etkinliği
MARDİN’DE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MÜNASEBETİYLE VATANDAŞLAR 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ PARKI’NDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE DEV TÜRK BAYRAĞI ALTINDA TEK YÜREK OLDU.
MARDİN 15.07.2020, 23:01
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Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nda düzenlenen etkinlikte dev Türk bayrağı altında tek yürek oldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, ilahi grubunun ilahi seslendirmesi,şiirlerin okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa seslenişinin video konferansla gösterilmesiyle devam etti. Meydanda bulunan vatandaşlar dev Türk bayrağını tekbir ve sloganlarla dalgalandırdı. Daha sonra protokol üyeleri 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hazırlanan resim sergisini inceledi. Etkinlik, lise öğrencisinin İstiklal Marşı’nı seslendirmesi ve ilahilerin söylenmesiyle son buldu.
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