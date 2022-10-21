Mardin’de 12 ülkeden bilim insanlarının katıldığı ’Uluslararası Beytulmakdis Akademik Sempozyumu’ başladı

Mardin Artuklu Üniversitesinde 12 ülkeden bilim insanlarının katıldığı uluslararası Beytulmakdis Akademik Sempozyumu başladı.

Mardin Artuklu Üniversitesinin organizasyonunda hazırlanan önemli bir bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapıyor. Mardin Artuklu Üniversitesinin öncülüğünde ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın Düzenleme Kurulu Başkanlığında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversiteleriyle ve Malezya’dan iki üniversitenin işbirliği içinde “Kudüs’ün Geleceği: Akademik Çalışmalar” temasıyla hazırlanan Uluslararası Beytulmakdis Akademik Sempozyumu Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonunda gerçekleştirilen açış programıyla başladı.

Açış programında sempozyum paydaşı olan Beytulmakdis Çalışmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Abd al-Fattah El-Awaisi, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Akbaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan birer selamlama konuşması yaptı.

Sempozyum açılış programına katılan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş da bir konuşma yaparak Kudüs ile ilgi yapılan ve yapılacak olan akademik çalışmaların önemine ve herkesin bu çalışmalara katkı verme ve detaylı çalışmalar yürütme sorumluluklarının olduğunu belirterek sempozyumun düzenlenmesinde emeği olan bütün kuruluş ve üniversitelere teşekkür etti.

22. Uluslararası Beytulmakdis Akademik Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı olan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da, düzenleme kurulu adına sempozyum ile ilgili bir bilgilendirme konuşması yaptı.

Beytülmakdis Sempozyumunun 22 yıldır aralıksız devam ettiğini söyleyen Özcoşar, sempozyumun ilk yıllar gerçekleştirildiği İngiltere ve Malezya’nın ardından son 7 yıldır Türkiye’de İstanbul, Mardin ve Ankara’da düzenlendiğini belirterek şimdiye kadar Beytülmakdis’in ilahi dinler için önemi, Osmanlı Devleti Döneminde Kudüs, Kudüs’ün idaresi, Kudüs vakıfları, Uluslararası siyaset açısından Kudüs’e kadar oldukça geniş bir yelpazede bilimsel başlıklarla yapılan sempozyum çalışmalarının Kudüs’le ilgili 22 ciltlik bir külliyat da ortaya çıkardığını aktardı.

Kudüs’ün ve Filistin’in işgalini dünya kamuoyunda meşrulaştırmanın en önemli araçlarından birinin bilim ve akademi olduğunu belirten Rektör Özcoşar, "Siyonizmin kendini epistemik bir yazılım üzerinden yeniden inşa ettiğini, sadece İsrail üniversiteleri ve akademisyenleri değil, dünyada Siyonizmi meşrulaştırma misyonu yüklenmiş geniş bir network bulunmakta. Bu kuruluş ve akademisyenlerin Filistin topraklarında devam eden sömürgeleştirmeyi haklı çıkarmaya çalıştıklarını, Filistinlilerin kademeli olarak etnik temizliğini rasyonelleştirdiklerini, hukuk dışı cinayetler için ahlaki gerekçeler sağladıklarını, hatta bu üniversite ve akademisyenlerin işgalde kullanılan silah sistemleri ve askeri doktrinlerin geliştirilmesinde aktif görev alıyorlar" dedi.

Türkiye’de 6, Malezya’dan 2 üniversitenin ortağı olduğu sempozyumun yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür eden Düzenleme Kurulu Özcoşar, Mardin Artuklu Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası toplumsal duyarlılık ve sorumluluk çalışmalarına devam edeceklerini, Kudüs fiziki ve zihni anlamda özgürleşene kadar bu alanda Kudüs hassasiyetlerinin süreceğini söyleyerek sözlerini sona erdirdi.

12 ülkeden bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen ve 70 bildirinin sunulacağı Sempozyum Kudüs’ün geleceğinin farklı akademik yönleriyle ele alınacağı ve alanında yetkin isimlerin katılacağı 16 farklı oturum ile 2 gün süreyle devam edecek.

Açış programının sonunda sempozyum çerçevesinde düzenlenen Beytulmakdis Yazarlık Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını vermek üzere sertifika takdim töreni yapıldı.