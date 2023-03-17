Mardin’de 112 Acil Çağrı Hizmetlerine 775 bin 930 asılsız çağrı yapıldı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Aralık 2022 sonu itibariyle toplam 992 bin 843 çağrının karşılandığı bunların 216 bin 812 tanesinin vakaya dönüşen çağrı olduğu 775 bin 930 tanesinin de vakaya dönüşmeyen asılsız çağrı olduğu bildirildi.

Acil Çağrı hizmetlerinin şehirde daha etkin, verimli ve hızlı olarak vatandaşlara sunulması için ilgili kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve devamlılığını sağlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Valilik Dara toplantı salonunda gerçekleştirildi. 112 Acil Çağrı Merkezinde Aralık 2022 sonu itibariyle toplam 992 bin 843 çağrının karşılandığı, bunların 216 bin 812 tanesinin vakaya dönüşen çağrı olduğu 775 bin 930 tanesinin de vakaya dönüşmeyen asılsız çağrı olduğu paylaşıldığı toplantıda, 112’yi çok kez asılsız arayanlara yönelik bilgilendirme çalışmaların yürütüldüğü hatırlatıldı.

“Gerçek vakalara ulaşma konusunda da zaman kaybına neden oluyor”

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş toplantıda yaptığı değerlendirmede gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarıyla Mardin’de Ocak 2022’de yüzde 88,66 oranında olan asılsız çağrı oranın Aralık 2022’de yüzde 67,38’e düşmesinin sevindirici olduğunu belirterek, “Acil çağrı hizmetleri, hayat kurtaran önemli bir hizmettir. İnsan hayatını kurtarmak için dakikalar, hatta saniyeler bile önemlidir. Bu nedenle, acil çağrı hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sunulabilmesi için tüm kurumlarımızın koordinasyon içinde çalışması gerekiyor. 112 Acil Çağrı Merkezi, acil durumlarda hayat kurtarmak için hizmet veren hayati bir kurumdur. Asılsız veya gereksiz çağrıların yapılması, bu hizmetin verimliliğini ve etkinliğini azalttığı gibi gerçek vakalara ulaşma konusunda da zaman kaybına neden oluyor. Asılsız çağrılar konusu ciddi bir sorundur. Bu nedenle, toplum olarak bu konuda bilinçli olmalı ve acil çağrı merkezini doğru kullanmalıyız” dedi.