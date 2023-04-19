Mardin’de 11 yeni otobüs hizmete alındı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara konforlu bir ulaşım hizmeti sunulması amacıyla alımı yapılan 11 otobüs, düzenlenen törenle hizmete başladı.

Merkez Artuklu ilçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 11 otobüsün hizmete başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, şehrin gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesi için her sektörde gayret sarf ettiklerini söyledi. Vali Demirtaş, geçen yıl bin 818 kilometre asfalt yolu vatandaşların hizmetine sunduklarını, Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda bugüne kadar toplam yaklaşık 18 bin çocuğa trafik eğitimi verdiklerini, trafik kazalarını önlemek ve en aza indirmek için Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) çerçevesinde 5 ayrı noktada 10 adet hız koridorunu hayata geçirdiklerini vurguladı. Geçen yıl 150 otobüs durağını bitirdiklerini, bu yıl da 100 otobüs durağını monte edeceklerini ifade eden Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 11 yeni otobüsümüz, Mardinli hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. Kentimize ve Mardinli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Şehir

içi ve ilçeler arasında toplu taşıma faaliyetlerinde kullanılan otobüs sayımızı yüzde 70 arttırıyoruz. Böylece otobüslerimizde günlük olarak yolcu taşıma kapasitemiz 4 bin iken, yeni hizmete alınan otobüsler ile birlikte bu kapasite artarak 6 bin 800 kişiye ulaşmış olacak. Yeni otobüslerimizin hizmete alınması ile başta şehir merkezi olmak üzere yeni güzergahlarımızda da hizmete başlayacağız. Bu sayede tüm ilçelerimiz arasındaki seferlerimizi de kesintisiz olarak gerçekleştirme imkanına kavuşacağız. İlçelerden köylere kadar bu hizmeti götürmeyi hedefliyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destekleri için teşekkür eden Demirtaş, bayram süresince toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

Mardin’de vatandaşların şehirdeki imkanlarını artıran, sorunları hızla çözen bir anlayışı takdirle takip ettiklerini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise, “Şehrimizde her geçen gün devam eden yeniliklerin, müjdelerin, çalışmaların, projelerin ve yatırımların gerçekleşiyor olmasının elbette şehir hayatına etkisi çok büyük. Cumhurbaşkanımızın şehirlerimize yönelik yaptığı güçlü hamleler ile hiçbir şehrimiz diğer bir şehrimizden eksik olmadı. Şehirlerimiz geliştikçe, büyüdükçe, kalkındıkça Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi ve kalkınması mümkündür. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş, Milletvekili Karaaslan ve beraberindekiler, yeni otobüslerde incelemelerde bulunarak şehir turu attı.