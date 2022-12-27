Mardin’de 11 ayda yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Demirtaş, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, OSB Başkan Vekili Abdulnasır Duyan ve Müteşebbis Heyeti katıldı.

Gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili konular ele alındı.

Vali Mahmut Demirtaş, 2022 yılının 11 ayında 998 milyon doların üzerinde ihracatın gerçekleşmesinin 140 faal işletmenin bulunduğu Mardin OSB’si için sevindirici olduğunu söyledi.

Kentte istihdamı artıracak çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Demirtaş, Mardin 2.OSB’de de girişimciler tarafından yapılan fabrika yatırımlarının yükselmeye başladığını dile getirdi.

Teşvik uygulaması, coğrafi konumu ve genç nüfusu dolayısıyla yatırımcılar için Mardin’in cazibeli bir konuma geldiğini ifade eden Vali Demirtaş, gençlerin istihdamına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla başlayan tekstil atölyelerinin en kısa sürede tamamlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Vali Demirtaş’ın sanayicilerin sorun ve taleplerinin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi.