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Mardin Valisi Demirtaş’tan Dargeçit’e müjde

Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri kent genelinde yeşil alanların artırılması için başlatmış olduğu projeler kapsamında Dargeçit ilçesi Ilısu Barajının yakınında 70 bin metrekare alan üzerine mesire alanı yapacak.

MARDİN 19.10.2021, 11:53
Mardin Valisi Demirtaş’tan Dargeçit’e müjde

Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri kent genelinde yeşil alanların artırılması için başlatmış olduğu projeler kapsamında Dargeçit ilçesi Ilısu Barajının yakınında 70 bin metrekare alan üzerine mesire alanı yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanılabilir ve daha yeşil bir kent için tüm ilçelerde yeşillendirme projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda Mardin’in en uzak ilçesi olan Dargeçit ilçesinin mesire alan ihtiyacı gidermek, Mardin’e ve bölgeye can suyu olan Ilısu Barajının sahiline yakın ve yeşil alan ihtiyacını karşılamak adına içerisinde tüm ihtiyaçların giderildiği 70 bin metrekare alan üzerine mesire alanı projesi ihaleye çıktı. Yakın zamanda ihalesi yapılacak projenin çalışmaları biran önce başlayacak.

Alanın büyük bir bölümü yeşil alan olarak planlanmıştır ve arazide yer alan eğim ise kademeli olarak teraslanacak. 70 bin metrekare alan üzerine sosyal tesis binası, piknik alanı, basketbol sahası, futbol sahası, voleybol sahası, otopark, 450 metrekare çocuk oyun alanı, 400 metrekare fitnes alanı, yürüyüş yolları, oturma alanları, kontrollü giriş kapısı, lavabo ve mescit alanı bulunmaktadır.

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