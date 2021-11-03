Mardin Valisi Demirtaş, yeni istihdam yatırımlarının müjdesini verdi

Mardin 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, OSB Başkan Vekili Abdulnasır Duyan ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı. Toplantıda Organize Sanayi Bölgesinin genel durumu, yatırımcı talepleri ile 2022 yılı yol haritası ele alındı. Vali Demirtaş, huzur ve güven ortamının hakim olduğu kentte son yıllarda yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin artmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mardin özelinde devletin sunduğu teşviklerle ciddi yatırımların gerçekleştiğini belirten Vali Demirtaş, yoğun taleplerin karşılanması amacıyla yeni Organize Sanayi Bölgelerinin şehre kazandırılması için azami gayret gösterdiklerini kaydetti.

Yeni istihdam yatırımların müjdesi verildi

Bin 400 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyelerinin kurulacağı müjdesini veren Vali Demirtaş, “İşsizlik sorunu ile mücadele kapsamında gençlerimizin istihdamına yönelik yeni yatırımlar kapsamında tekstil atölyeleri kurulacak. Toplam 7 adet tekstil atölyesi kurmak için çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. 5 atölye için ihale çıkılırken diğer 2 atölye içinde çalışmalarda sona gelindi. Mardin’imize kazandırılacak bu atölyelerin her biri 200 kişi kapasiteli olup toplamda bin 400 vatandaşımızın istihdamı sağlanacak” dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından son buldu.