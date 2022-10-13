Mardin Valisi Demirtaş: "Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız"

Mardin’de bağımlılıkla mücadele çerçevesinde, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında yapılan "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı", İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Toplantı, ilgili kurumların zararlı alışkanlıklarla mücadele ve toplumu bilinçlendirme konusundaki faaliyetleri hakkındaki bilgilendirme sunumlarıyla başladı.

Vali Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmasında, bağımlıkla mücadele konusunda herkesin çok duyarlı hareket etmesi gerektiğini ve sadece güvenlik güçlerinin değil, ailelerin de buna dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Mardin’de uyuşturucu madde kullanım oranın diğer illere göre az olduğunu vurgulayan Demirtaş, bağımlıkla mücadelede bilinçlendirilmenin önemine değinerek, uyuşturucunun sınır ötesi bir olay olduğunu kaydetti.

Uyuşturucunun kökünü kazınmasında kararlı olduklarını, uyuşturucu kullanılan metruk bina bırakmamayı hedeflediklerini dile getiren Demirtaş, “Göreve geldiğimiz günden beri metruk binalarla ilgili bir çalışmamız var. Metruk binalarla ilgili kaymakam arkadaşlarımızla ayda bir mutlaka toplantı yapıyoruz. Yarısını yıktık, inşallah yakın zamanda tamamını yıkmayı düşünüyoruz. Bizim için zaman alacak, yer, sit alanı dediğimiz Eski Mardin. Orada ciddi anlamda işimiz var. Hep birlikte el ele vereceğiz, bunun kökünü kazıyana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"Burada vatandaşlarımıza çok şey düşüyor" diyen Vali Demirtaş, "Bu işi sadece polise ve jandarmaya bırakarak bizim bu problemin üstesinden gelmemiz mümkün değil. Vatandaşlarımızın da en az bir polis ve jandarma kadar duyarlı olması lazım. Bugün dünyada terör örgütlerinin gelir kaynaklarının en önemlisi uyuşturucudan elde ettikleri gelir. Kullanılan uyuşturucunun terör örgütüne gittiğinin bilinmesi lazım. Bu işin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Hep birlikte bu işin mücadelesini vereceğiz. Burada sadece uyuşturucundan bahsetmemek lazım. Bağımlılığın türleri çok fazla. Teknolojik bağımlılığın çocuklarımızda giderek arttığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Sadece uyuşturucu madde, alkol ve tütün bağımlılığı ile ilgili değil, kumar ve teknolojik bağımlılıkla ilgili de çalışmalar yapıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise dijitalleşmenin artmasıyla birlikte çocuk psikiyatrisine başvuruların arttığına dikkat çekti.

Toplantıya; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Vali Yardımcısı Ozan Bozçalı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kurul üyeleri katıldı.