Mardin Valisi Demirtaş: “Şehrimizin her noktasında varız”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kent genelinde Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanları içinde bulunan yollarda çalışmaların belirlenen plan ve program dahilinde ilerlediğini kaydetti.

Vali Demirtaş, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ile birlikte Savur ve Artuklu ilçelerinde çalışma alanlarını ziyaret ederek yol yapım ve bakım çalışmalarını yerinde inceleyip bilgi aldı. İlk olarak Vali Demirtaş, çalışmalarda sona yaklaşılan Savur ilçesi Hisarkaya, Üçerli, Evkuran, Başağaç ve İçören-Ormancık-Akyürek grup yollarında incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş, ardından deforme olan asfaltın kaldırılıp serme, sulama, sıkıştırma marifeti ile alt temeli daha da sağlıklı hale getirilen ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla genişliği 10 metreye çıkarılan Göllü-Gökçe-Ortaköy Grup yolunda başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan’dan bilgi aldı.

Projelendirilen çalışmaların kış aylarına girmeden tamamlamak için hummalı bir çalışma yürütülmekte olduğunu belirten Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin her noktasında var olduklarını söyledi. Alt yapıdan üst yapıya kadar şehir genelinde geniş kapsamlı çalışmaların devam ettiğini dile getiren Vali Demirtaş, “Mardin’imizin her ilçesi bizler için ayrı bir öneme sahiptir. Savur ilçemizde içme suyu, kanalizasyon ve yol yapım, bakım ile onarım çalışlarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. İmkanlarımızı tasarruflu bir şekilde kullanarak ilçelerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Savur ilçemizde yaklaşık olarak 40 kilometrelik yolda çalışmalarımızda sona geldik. Yine Artuklu ilçemizin Göllü, Gökçe ve Ortaköy’ü birbirine bağlayan grup yolunda sathi kaplama çalışmalarımız başladı. Yetki ve sorumluluk alanımızda bulunan bütün yollarda planlanan program dahilinde ilerliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin her noktasında varız” dedi.

İncelemeler sırasında karşılaştığı vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Demirtaş, sorun ve talepleri dinlerken vatandaşlar çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.