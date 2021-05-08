Mardin Valisi Demirtaş, pazar yerlerinde incelemelerde bulundu

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, yayınladığı genelge ile kurulmasına izin verilen kapsamında pazar alanlarında incelemelerde bulundu.

Mardin merkezde 5 farklı noktada ve tüm ilçelerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede pazar yerlerinin kurulduğunu aktaran Vali Demirtaş, pazar alanında hem vatandaşların hem de esnafın hal hatırını sorarak kurallara uymaları gerektiğini de hatırlattı. Vatandaşların sebze ihtiyaçlarının karşılaması için hazırlıklarını yaptıklarını belirten Vali Demirtaş, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile kurulmasına izin verilen pazarlarda hızlı bir şekilde gerekli tüm önlem ve tedbirlerin alındığını kaydetti.

Bir yandan salgınla mücadele ederken bir yandan da vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyen Demirtaş, “Bugün ilgili tüm çalışma arkadaşlarımız ve görevli personelimiz sahada vatandaşlarımıza destek oluyor. Temennimiz akşam olduğunda tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak iftar sofralarına eksiksiz oturmasıdır” dedi.

Giriş ile çıkışların kontrollü geçişlerin sağlanabilmesi için bariyerlerle kapatıldığı ve belirli noktalardan giriş ve çıkışa izin verilen pazar yerlerinde, sosyal mesafe ve maske takma kuralı başta olmak üzere, koronavirüs tedbirlerinin uygulanması için zabıta, bekçi ve polis ekiplerince denetimler gerçekleştirdiği görüldü.

Vali Demirtaş’a Pazar alanlarında Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı ve Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar’da eşlik etti.