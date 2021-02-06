Mardin Valisi Demirtaş: ’’Hedefimiz Derik’i zeytin vadisi yapmak’’

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ödüllü Derik zeytini üretimini artıracaklarını, hedeflerinin Derik’i bir zeytin vadisine dönüştürmek olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında Derik halhalı zeytin çeşidinde üretimi artırmak ve zeytin bahçelerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Derik ilçesinin sembolü ve geçim kaynağı olan zeytinin üretimini artırmak için Mardin Valiliği ve Büyükşehir olarak desteklerin sürdürüldüğünü belirten Vali Demirtaş, zeytin fideleri üretimi yaparak dağıtmayı planlandıklarını kaydetti. İngiltere ve Japonya’da düzenlenen yarışmalarda ödüller almanın Derik zeytini için büyük bir tanıtım olduğuna vurgu yapan Vali Demirtaş, ’’Derik zeytininde verimlilikte en iyiye ulaşmak için valilik ve Büyükşehir Belediye olarak ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizdeki vatandaşlarımızın en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytinin üretimine ve üreticilerimizin bahçelerini geliştirmesine katkı sunabilmek için zeytin fideleri üretimi gerçekleştirerek dağıtmayı planlıyoruz. Amacımız Derik ilçemizi bir zeytin vadisine dönüştürmektir’’ dedi.

Toplantıya Vali Demirtaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Genel Sekreter Yardımcısı Adil Alan, İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler ilgili amirler katıldı.