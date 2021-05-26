Mardin Valisi Demirtaş, geleceğin diplomat adaylarıyla buluştu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Diplomasi Akademisine katılmaya hak kazanan gençlerle tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde lise ve yükseköğrenime devam eden gençlerin ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan olayları yorumlayabilme ve analizlerini yapabilme amacıyla kurulan Mardin Diplomasi Akademisine katılma hakkı kazanan gençlerle video konferans yöntemiyle buluşarak tek tek tanıştı. 81 ilden bin 73 başvuru ile diplomasi alanında bölgenin en yüksek başvuru sayısına erişen Mardin Diplomasi Akademisinde geleceğin diplomatlarının yetişeceğine inandığını dile getiren Vali Demirtaş, mülakatlarda başarı gösteren gençleri tebrik etti.

Dünyadaki değişim ve dönüşümü dikkate alarak gençlere yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Vali Demirtaş, "Gençlik Merkezi bünyesinde açılan akademide gençlerimizin dünyadaki değişim ve dönüşümü hem ülkemizde hem de bölgemizde analiz etmesi son derece önemlidir. Özellikle bu akademinin dillerin ve dinlerin kenti Mardin’de gerçekleşmesi bizim açımızdan mutluluk verici. Mardin çok geniş ve verimli bir coğrafyaya sahip. Tarımın, sanayinin ve özellikle ticaret ile turizmin çok önemli olduğu bir kent. Bu kentte yetişen gençlerimiz de hem Mardin’deki değişimi hem de ülke ve bölgemizdeki değişimi bu akademiyle daha ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Bu akademinin kurularak gençlerimizi geleceğe hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Demirtaş’ın geleceğin diplomat adaylarına çeşitli konular hakkında tavsiyede bulunduktan sonra toplantı son buldu.

Toplantıya Vali Demirtaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Müdürü Ayşe Nur Günel ve Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir katıldı.