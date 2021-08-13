Mardin Valisi Demirtaş aşure dağıtımına katıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıttı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı sonrası Şakir Nuhoğlu Cami avlusunda aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Aşure dağıtımına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen ile birlikte kaselere doldurduğu aşureyi vatandaşlara dağıttı. Vali Demirtaş, ’’Muharrem ayı dolayısı ile Mardin’de özellikle çeşitli camilerimizde aşure dağıtıyoruz. Muharrem ayı dolayısı ile tüm memleketimizin inşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu ayları ve bundan sonraki ayları da geçirmesini diliyoruz. Son zamanlarda ülkemizde ciddi anlamda afetler meydana geldi, inşallah bundan sonra tüm milletimiz ile birlikte dua edelim cenabı Allah bizi bu afetlerden korusun. Tüm Mardinli hemşehrelerimizin Muharrem ayını tebrik ediyorum’’ dedi.