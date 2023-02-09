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AFAD: “Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 160 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Toplam bin 143 sorti yapılmıştır."
AFAD: “Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir”
AFAD: “Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.241 araç sevk edilmiştir”
AFAD: “AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 120 bin 344’dür”
Mardin Valiliği deprem bölgesinden şehre gelenler için yurtları açtı
Mardin Valiliği depremden dolayı Mardin’e gelenler için şehirde bulunan yurtlarını hizmete açtı.
MARDİN 09.02.2023, 21:38
Mardin Valiliği depremden dolayı Mardin’e gelenler için şehirde bulunan yurtlarını hizmete açtı.
Mardin Valiliği yaptığı duyuruda, deprem bölgesinden Mardin’e getirilen kişilerin devlet yurtlarında misafir edilmekte olduğunu ve tüm ihtiyaçların valilik tarafından karşılanmakta olduğunu duyurdu. Ayrıca Mardin’e münferit ve gruplar halinde gelen depremzedelerin sosyal medya hesabından duyurulan iletişim numarasına ulaşıldığı takdirde yurtlarda misafir edilebileceği belirtildi.