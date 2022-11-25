Mardin sokaklarında sis hakim oldu

Mardin kentinde sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Mardin’de geçtiğimiz gün etkili olan yağmurun ardından bugün sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Kent genelinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.