Mardin nüfusunun yüzde 5,6’sı yaşlılardan oluşuyor

Mardin’de 65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2020 yılında yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. Verilere göre, Mardin yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu iller sıralamasında 72’nci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü tarafından "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında 2020 yılı istatistiklerle yaşlılar bülteni yayımlandı Bu kapsamda TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, Mardin’de 65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2020 yılında yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. 2020 yılında yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 19,8 ile Sinop olurken, Mardin yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu iller sıralamasında 72’nci il oldu.

Mardin’de 47 bin 580 kişi 65 yaş ve daha yukarı yaşta

Mardin’de yaşayan 854 bin 716 kişinin 47 bin 580’i yaşlı nüfusunu oluştururken yaşlı nüfusun 20 bin 239’u erkek, 27 bin 341’i kadın olduğu belirtildi. Mardin’de yaşayan 425 bin 936 kadının yüzde 6,4’ü 65 yaş ve daha yukarı yaşta iken, 428 bin 780 erkeğin yüzde 4,7’si 65 yaş ve daha yukarı olduğu kaydedildi.

34 bin 608 hanede en az bir yaşlı fert bulunuyor

Mardin’de 2020 yılında 34 bin 608 hanede yaşlı nüfus olarak tanımlanırken 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Diğer bir ifadeyle, hanelerin yüzde 20’sinde en az bir yaşlı fert yaşadığı belirlendi. Yaşlı erkek nüfusun yaşlı kadın nüfusa oranını ifade eden yaşlı cinsiyet oranı Mardin’de yüzde 74 olurken bu değer Türkiye için yüzde 79,1 olarak gerçekleşti.