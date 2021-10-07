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Mardin klip çekim merkezine dönüştü

Tarihi mekanları ve dar sokaklara sahip olan Mardin, sanat dünyasında şarkıcıların klip seti haline geldi.

MARDİN 07.10.2021, 11:18
Mardin klip çekim merkezine dönüştü

Tarihi mekanları ve dar sokaklara sahip olan Mardin, sanat dünyasında şarkıcıların klip seti haline geldi.

7 yıldır aktif olarak rap, afro ve RNB müzik yapan, söz ve beste çıkaran Vaypier’de klip çekimleri için Mardin’i seçti. İstanbul Zeytinburnu’nda büyüyen ve 20 yaşında olan Vaypier, “Memleketim Mardin ve sokak kültürüne de burada aşina oldum. 7 senedir aktif olarak rap, trap, afro ve RNB müzik yapıyorum söz ve beste çıkarıyorum. Gerçek ismim Ahmet Kaya Büyükdoğu ancak insanlar beni sahne ismim ’Vaypier’ olarak tanır. Azer Bülbül hayranıyım. Belki de ilerde arabesk bir şarkı yapıp tüm arabesk camiasına armağan edeceğim. Yakın bir zamanda Mardin’in Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde ’Kıskanç’ adlı şarkı projemin klibi çekildi güzel bir çalışma oldu tutku dolu anlar yaşadım tarih sayfalarında fırlamış bir şehir. Sıla Konağı, Hercai Konağı, klibim buralarda çekildi. Adeta şiir gibi bir kent şehrin tamamında otantik ve bambaşka bir atmosfer hakim. Dar sokaklarda gezerken, evlerin mimarisini incelerken klip için sahne her bölgede olumluydu şurada çekilsin burada çekilsin diye söylenip duruyordum” diye konuştu.

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