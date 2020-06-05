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Mardin Kalesi, Artuklu Üniversitesinin de desteğiyle gün yüzüne çıkıyor

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ DESTEK VERDİĞİ VE MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİNİN BİLİMSEL YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ, ‘MARDİN KALESİNDE TAŞINIR VE TAŞINMAZ KÜLTÜREL MİRASIN ORTAYA ÇIKARILMASI PROJESİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI.

Mardin Kalesi, Artuklu Üniversitesinin de desteğiyle gün yüzüne çıkıyor

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ DESTEK VERDİĞİ VE MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİNİN BİLİMSEL YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ, ‘MARDİN KALESİNDE TAŞINIR VE TAŞINMAZ KÜLTÜREL MİRASIN ORTAYA ÇIKARILMASI PROJESİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI.

05 Haziran 2020 Cuma 10:42
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Mardin Kalesi, Artuklu Üniversitesinin de desteğiyle gün yüzüne çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği ve Mardin Artuklu Üniversitesinin bilimsel yürütücülüğünü üstlendiği, ‘Mardin Kalesinde Taşınır ve Taşınmaz Kültürel Mirasın Ortaya Çıkarılması Projesi için düğmeye basıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi geçmişi Roma, Bizans, Artuklu, Akkoyunlu ve Osmanlılar başta olmak üzere farklı krallık, imparatorluk ve kültürlerin izlerini taşıyan Mardin Kalesinde taşınır ve taşınmaz kültürel mirasın ortaya çıkarılması için başlattığı projede, Mardin Müzesi bünyesinde ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş’ın bilimsel kazı başkanlığında Mardin Kalesi kazılarına başlanacağını duyurdu. Mardin Kalesinde gerçekleştirilecek kazı ve bilimsel çalışmaların neticesinde kalenin bir turizm mekanı olarak şehre kazandırılacağı kaydedildi.

"Kent tarihinin bilinmeyen yönleri ortaya çıkacak"

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin’in mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biri olduğunu söyledi. Rektör Özcoşar, "Birçok seyyah tarafından dikkat çeken Mardin Kalesi, yüzyıllar boyunca kuvvetli etkileri olan bir savunma tesisi olarak 19. yüzyıla kadar asker gücü ile alınamayan kaleler arasında zikredilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile yapılacak kazılar sayesinde kent tarihinin bilinmeyen yönlerinin ortaya çıkarılmasına imkan sunulabilecek. Mardin Kalesinde kültürel mirasın ortaya çıkarılması kazı çalışmalarının, üniversitemizin sanat tarihi, arkeoloji ve mimarlık bölümü öğrencilerine de staj olanağı sağlayacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkürlerimi sunar, Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş hocamız ile beraberinde çalışacak ekip üyelerine başarılar diliyorum" dedi.

Şehrin nüvesini oluşturan Mardin Kalesinin tarihi ve kültürel haritasını tespite yönelik, Mardin Müze Müdürlüğü tarafından 2014-2018 yılları arasında kısa dönemlerle kazı çalışmaları yapıldığını hatırlatan Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş ise "Mardin Kalesinde gerçekleştirilecek arkeolojik kazılarla, kültür varlıklarının açığa çıkarılması, daha önceki kazı verileri ile ilişkilendirerek kesin bilgilere ulaşılması, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonlarının yapılarak korunmasını hedeflemekteyiz. Kazı çalışmaları süresince çevre düzenlemeleri, konservasyon ve restorasyon projeleri ile alan koruma altına alınarak kalenin ziyaretçilere açılması, Mardin ve bölge turizmine kazandırılması amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bu bağlamda akademik sorumluluk bilinciyle kazı çalışmalarımızı yapacağımızı ifade etmek isterim. Kazının yapılmasını sağlayan Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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