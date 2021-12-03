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Milli Savunma Bakanı Akar:"(Esed rejiminin açıklamaları) Hatay’la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz. Koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok."
Mardin Jandarma Komutanlığı engelli vatandaşları unutmadı
Mardin İl Jandarma Komutanlığı personeli 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle Mardin Sakatlar Derneğini ziyaret etti.
MARDİN 03.12.2021, 16:48
Mardin İl Jandarma Komutanlığı personeli 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle Mardin Sakatlar Derneğini ziyaret etti.
Mardin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Uğur Yağlıdereli ve personeli, 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Onuk’u ziyaret ederek engelli vatandaşlarla bir araya geldi.