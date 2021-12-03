Mardin Jandarma Komutanlığı engelli vatandaşları unutmadı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı personeli 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle Mardin Sakatlar Derneğini ziyaret etti.

Mardin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Uğur Yağlıdereli ve personeli, 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Onuk’u ziyaret ederek engelli vatandaşlarla bir araya geldi.