Mardin itfaiye ekipleri enkaz altından 49 yaralı vatandaş kurtardı

Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaptıkları görev süresince 49 vatandaşı enkaz altında yaralı olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından büyük yıkımların yaşandığı Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman’da görev yaparak şehre dönen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler görevini başarıyla yerine getirdi. Mardin Valiliği ile Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından affet yönetiminin yönlendirmesiyle Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi ve Adıyaman merkez görevlendirildi. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı, 125 personel olmak üzere 11 ekip, 2 arama kurtarma aracı olmak üzere 7 araç ile 11 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bu çalışmalar çerçevesinde 49 vatandaş enkaz altından yaralı olarak kurtarılarak yaşama tutunmaları sağlandı.

Genel Sekreter Murat Süzen, Birecik, Nurdağı ilçeleri ile Adıyaman merkezde ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılan İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Süzen, arama kurtarma çalışmalarında gösterdikleri başarılarından dolayı itfaiye erlerine teşekkür ederek tebrik etti. Toplantı salonunda itfaiye erlerine seslenen Süzen, her zaman için milletin hizmetinde olduklarını belirtti.

Ziyaret, çekilen toplu fotoğrafın ardından son buldu.