Mardin, hayırseverler ile tarımda öncü olmaya hazırlanıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi, 5 ‘T’ olarak belirlediği odak noktalarından biri olan ‘Tarım’ ayağını güçlendirecek Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’ni kurmasının ardından zirai teknoparkı bölgeye kazandırma çalışmalarına devam ettiğini, fakülte ve zirai teknopark alanı arazi tahsis işlemlerini tamamladığını ve Mardinli hayırsever iş insanlarının sürecin devamında rol almak için gösterdikleri ilginin takdir edilecek boyutta olduğunu açıkladı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini kurduklarını ve Türkiye’de ilk kez Mardin’de zirai teknoparkı kurmak için kolları sıvadıklarını ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, şehri tarım sektöründe öncü kılacak bir süreç içerisinde olduklarını ve arazi tahsisinin tamamlandığını belirtti. Özcoşar, "Türkiye’de teknoloji gelişim devrelerini çok farklı alanlarda kullanması şeklinde ortaya çıkan projeleri biz ziraat alanına uygulayarak Türkiye’de ilk defa Mardin’ de bir zirai teknopark kurmak için gerekli çalışmaları başlattık. Mardin’e kazandırdığımız Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ve kazandıracağımız zirai teknopark ile Mardin Artuklu Üniversitesinin gidişatının ve sektörel gelişmelerin belirli ölçüde ivmeleneceğini düşünüyoruz. Bu minvalde yaptığımız girişimlerden hızlı sonuçlar elde etmemiz sevindirici. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı Milli Emlak Müdürlüğümüz tarafından Mardin’in Kızıltepe ilçesi, Kocalar Mahallesinde bulunan 205 bin metrekarelik alan üniversitemize tahsis edildi. Böylelikle kurulum sürecini hızlandıracak önemli bir etabı da tamamlamış olduk” dedi.

Mardin şehrinin tarımsal dinamiklerini harekete geçirecek olan Artuklu Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ve zirai teknoloji geliştirme bölgesinin yöre halkı ve tarım sektör temsilcilerini heyecanlandırdığını ve tahsis edilen arazide zirai teknopark için alt yapı ve bina yapım çalışmalarını üstlenmek isteyen hayırsever iş insanlarının gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını ifade eden Prof. İbrahim Özcoşar, tarımsal alanda şehrin çiftçisine, üreticisine ve tüm tarım sektörüne üniversite olarak öncülük yapmaktan büyük bahtiyarlık duyacaklarını söyledi.

Özcoşar, Türkiye’nin en verimli topraklarının bulunduğu Kızıltepe’de tarımın kapasitesini arttıracak çağın teknik imkanlarıyla tarımsal üretimi yüksek standartlara kavuşturacak fakültenin ve açılacak olan zirai teknopark için tahsis edilen arazi üzerinde incelemelerde bulunarak planlama faaliyetlerine başlanıldığını ifade etti.

Mardin tarımının lokomotifi olacak zirai teknopark projesinin hayırsever iş insanları için bir fırsat olduğuna işaret eden Özcoşar, bereketli topraklara sahip Mezopotamya’nın incisi olan Mardin’in modern tarımla şahlanacağına ve hayırseverlerin süreci göğüslemeye istekli olmasının önemli olduğunu belirtti.