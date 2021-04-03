Mardin Fosfatspor’un golcüsü Melih, performansıyla göz dolduruyor

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Mardin Fosfatspor 28. haftada Fethiye Spor’u 2-1 ve 29. haftada Ceyhan Spor 2-1 yendiği maçlarda 4 gol atan Melih Kılıç, performansıyla göz dolduruyor.

Sezon başında Bölgesel Amatör Lig’inden TFF 3. Lig .2 Grup ekibi Mardin Fosfat Spor’a transfer olan 1994 doğumlu Melih Kılıç, adeta tek başına takımını sırtlıyor. 27 yaşındaki forvet saha içindeki performansıyla ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. İlk defa Mardin Fosfatspor’da profesyonel bir ligde oynayan Kılıç, 29 haftada 13 gol atıp takımının 23 puanına doğrudan katkı sağladı. Mardin Fosfat’ın forveti Kılıç, galip geldikleri son iki maçta 4 gol atarak takımına 6 puan kazandırdı. Mardin Fosfat Spor, 28. haftada Fethiye Spor’u 2-1 ve 29. haftada Ceyhan Spor 2-1 yendiği maçlarda 4 gol atan Melih Kılıç, takımını Play Off potasına koydu.

Öte yandan kırmızı lacivertli takım son 9 maçta yenilgi yüzü görmeyerek taraftarını da sevindirdi. Mardin temsilcisi 41 puanla ligin 6. sırasında bulunuyor. Kırmızı lacivertli takım, ligin 30. haftasında 8 Nisan Perşembe günü Kahta 02 Spor’a konuk olacak.