banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin

Mardin Büyükşehir Belediyesinden Gara Şehidine vefa

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya’nın isminin verileceği park çalışmaları için son aşamaya gelindi.

MARDİN 25.10.2021, 15:07
Mardin Büyükşehir Belediyesinden Gara Şehidine vefa

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya’nın isminin verileceği park çalışmaları için son aşamaya gelindi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, terör örgütü PKK tarafından Gara’da haince şehit edilen Polis Memuru Vedat Kaya’yı unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak adına başlattığı projede son aşamaya geldi. Projesi onaylanan Şehit Vedat Kaya Parkı, yakın zamanda yapılacak ihalenin ardından çalışmalarına başlanacak.

Ailesinin de isteği üzere Nur Mahallesinde bulunan yeni TOKİ mevkiinde yaklaşık 21 dönüm alan üzerine yapılacak Şehit Polis Vedat Kaya Parkı içerisinde kentin en büyük çocuk oyun alanı yapılacak. Oturma, dinlenme mekanları, koşu parkuru, spor aletler, yeşil alanları gibi çok kapsamlı ve Şehit Vedat Kaya’nın ismine yaraşır bir park olacak. Parkta ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisi güneş panellerinden karşılanacak.

Kasım ayı içerisinde yapılacak ihalenin ardından Şehit Polis Vedat Kaya Parkı’nın biran önce bitirilerek vatandaşların hizmetine alınması için çalışmalar hızlandırılacak.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2