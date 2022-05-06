Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden çölyak hastalarına müjdeli haber

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentteki çölyak hastalarının temel tüketim maddesi glütensiz unlu mamul ihtiyacını karşılamak için karabuğday ekim çalışmalarını sürdürürken üretim tesisi için ise ihale çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentte sosyal projelerle gönüllere dokunmaya devam ediyor. Glüten ilave edilmiş gıda maddelerine karşı ömür boyu duyarlı olan ve tüketmeleri halinde ince bağırsaklarında başta iltihap olmak üzere bir dizi sıkıntı yaşayan çölyak hastalarının Mardin ve çevre kentlerde glütensiz unlu mamulleri temin etmekte zorluk yaşadıkları tespit edilmesi üzerine çalışmalara başlayan büyükşehir belediyesi, bu ihtiyacı karşılama amacıyla çiftçilerinde desteğiyle ilk etapta 15 dönüm üzerine deneme amaçlı karabuğday ekimine başladı. Verim elde edilmesi durumunda daha büyük tarlalarda karabuğday ekimi devam edeceği belirtildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarlalarda yetiştirilecek kara buğdaydan elde edilecek glütensiz undan, unlu mamul üretimi için içerisinde fırınında bulunduğu üretim tesisi ihale çalışmaları başlatıldı. Üretim tesisinde çölyak hastalarının temel tüketim maddesi olan başta glütensiz ekmek, makarna, kek, kurabiye ve tatlı gibi ürünler üretilecek. Üretimi yapılacak unlu mamuller, sosyal belediyecilik çerçevesinde çölyak hastalarına ücretiz bir şekilde dağıtılacak.