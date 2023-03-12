Mardin Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 7.7 ve 7.6’lık depremlerin büyük yıkıma neden olduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 7.7 ve 7.6’lık depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesi ile Hatay’ın İskenderun ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir belediyesine bağlı ekipler, depremzede vatandaşlara erzak dağıtımının yanı sıra çadır kurma çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep’in Nurdağı ilçesi, Şanlıurfa Birecik ilçesi ile Adıyaman merkezde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Mardin Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar; ekmek, içme suyu, battaniye, giysi, bebek maması, hijyen seti, süt, soba ve gıda olmak üzere 11 tır ile 1 kamyon insani yardım gönderdi. 1 mobil mutfak, 3 mobil akaryakıt aracı, 9 binek aracı, 3 kurtarma aracı, 8 lowbed, 5 minibüs, 1 loder, 15 aksavatör, 7 kamyon ve 33 pikap görevlendirildi.

501 personelin görevlendirildiği bölgede, 54 enkazda arama kurtarma çalışması yapılırken yaklaşık 60 canın yaşama tutunması sağlandı. Canlı hayvan üreticilerine ise 1000 koyun ile 204 ton saman desteğinde bulunuldu.