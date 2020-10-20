Mardin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Aktivite ve Spor Merkezi açılıyor
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 7-10 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN ÇOCUK AKTİVİTE VE SPOR MERKEZİNİ AÇIYOR. ÜCRETSİZ EĞİTİMLERİN VERİLECEĞİ MERKEZE KAYITLAR, 26 EKİM 2020 TARİHİNDE BAŞLAYACAK.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 7-10 yaş arası çocuklar için Çocuk Aktivite ve Spor Merkezini açıyor. Ücretsiz eğitimlerin verileceği merkeze kayıtlar, 26 Ekim 2020 tarihinde başlayacak.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, dünya ve Türkiye’de başlayan yeni tip korana virüs salgını nedeniyle aktivitelerine ara verilen Çocuk Aktivite ve Spor Merkezi kapılarını 7-10 yaş aralığında çocuklar için yeniden açıyor. korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanacağı Çocuk Aktivite ve Spor Merkezinde çocukların, gelişimsel evrelerini destekleyen, sanatsal yönlerini keşfetmeyi sağlayan, zihinsel gelişimlerini güçlendiren ve hayal güçlerinin sınırlarını zorlayan, koordinasyon, kardiyovasküler, dans atölyesi, zeka oyunları, teknolojik oyunlar gibi eğitimler verilecek.
Öğretmenevi yanında bulunan Çocuk Aktivite ve Spor Merkezine kayıtlar 26 Ekim 2020 tarihinde başlayacak.
|İmsak
|05:50
|Güneş
|07:14
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3