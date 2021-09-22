Mardin beton yapılarından arınıyor

Tarihi kent Mardin’in siluetini bozan beton yapıların yıkımına devam ediliyor.

Tarihi Mardin’in siluetini bozan betonarme binalarının yıkım işlemleri devam ederken Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yıkımı gerçekleşen binaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İmar Daire Başkanı Abdulbaki Turğut ve teknik personeller ile beraber incelemelerini sürdüren Vali Demirtaş, "Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı döneminden kalma sıra dışı mimariye sahip çıkarak geçmişimizden emanet aldığımız güzel şehrimizi aynı güzellikte gelecek nesillere teslim etmek istiyoruz. Daha önce kentte özellikle tarihi silueti bozan 240 bina tespit etmiştik. Bir okul ve lojmanın yıkım işlemleri bitti. Yıkımını gerçekleştirdiğimiz binaların bir kısmını yeşil alan olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bugün şehrimizin görüntüsünü bozan 3. binanın yıkım işlemlerine başladık. Bu sayede tarihi kent Mardin’imizin mimari dokusunu ortaya çıkarıyoruz. Tarihi yapıların her açıdan daha iyi görünmesini ve kentin tüm inceliklerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah Mardin’imize yakışır, kentin turizmini, kültürünü geliştirecek çalışmalara ağırlık vereceğiz" dedi.