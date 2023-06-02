Mardin Artuklu Üniversitesi’nde cübbe giyme töreni

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde akademik değerlendirme ve cübbe gitme töreni düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını ve sunumunu Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar yaptı. 2019 yılından itibaren Mardin Artuklu Üniversitesi olarak neler yapıldığını ve gelecek 3 yılda neler yapmayı planladıklarını, kamu, özel sektör ve sivil toplum paydaşlarıyla paylaşmak istediklerini söyleyen Rektör Özcoşar, akademik değerlendirme, fahri doktora ve cübbe giyme töreninde Mardin Artuklu Üniversitesi’nin dünden bugüne fiziki ve akademik gelişim serüvenini görsel ve videolarla anlattı.

Bütün çalışmalarının ana temasının bir Artuklu Üniversitesi kimliği oluşturmak olduğunun altını çizen Özcoşar, bugün artık şehre dokunan ve şehrin dokunduğu bir üniversiteye dönüşmüş olduklarını belirtti.

Üniversite yönetiminin en belirgin özelliğinin ilişkilerin hiyerarşik değil, paydaşlık zemininde kurulması olduğunu anlatan Rektör Özcoşar, "Yerel ve evrensel değerlerden güç alarak ilim, kültür, sanat ve teknolojide uluslararası alanda özgün, yaratıcı ve lider bir üniversite olmak vizyonuyla yollarına devam edeceğiz" dedi.

Üniversitenin artık öğrencisi, hocası ve idari çalışanları ile koca bir aile olduğunu ifade eden Özcoşar, "Bu aile kendi içinde uyumu sağladığı gibi Mardin’de de hemen her alanda görünür ve şehre katkı sunan bir üniversite kimliğine dönüştü. MAÜ öğrencisiyle, hocasıyla bir yandan deprem çalışmalarında en önde yer alırken diğer yandan sanayi, tarım, turizm ve akla gelebilecek çok farklı sektörlerle projeler hazırlayan, iş birlikleri yapan bir üniversiteye dönüştü. Bugün artık şehirde nereye bakarsanız üniversitenin izini görmeniz mümkün. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası alanlarda kendini ispatlamaya çalışan bir girişim ruhu da her gün biraz daha görünür hale geliyor" diye konuştu.

Sunumun ardından Vali Vekili Abdullah Demirdağ’a, Mardin Valiliği adına Rektör Özcoşar tarafından üniversite teşekkür şilti verildi.

Törende, Mardin Artuklu Üniversitesi akademik kadrosuna yeni katılan ve üniversitede görev yapıp akademik yükseliş gösteren profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerine Rektör Özcoşar tarafından cübbe giydirildi.

Rektörlük Binası AKM salonlarında yapılan törene, Mardin Vali Vekili Abdullah Demirdağ, Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve çok sayıda davetli katıldı.