Mardin Artuklu Üniversitesi yeni öğrencilerini karşılamaya hazır

Gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumlarına Giriş Sınavı sonrası Mardin Artuklu Üniversitesini tercih ederek farklı bölümlerine yerleşen öğrenciler Mardin’e gelmeye başladı.

Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Mardin’in farklı alanlarına öğrencileri karşılama alanları kuruldu. Mardin Havalimanı, Otobüs Terminali ve Şehir Merkezinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında kurulan karşılama alanlarında kente gelen öğrenciler karşılanarak Mardin’e ve Artuklu Üniversitesine hoş geldiniz denileceği belirtildi.

Karşılama alanlarına gelen öğrencilere üniversite ile ilgili bilgilendirme, rehberlik, konaklama yerlerine yönlendirme ve ihtiyaç duydukları destekler verilecek. Bu yıl ülkenin farklı şehirlerinden 4 bin 229 yeni öğrenci Artuklu Üniversitesine yerleşti. Mardin Artuklu Üniversitesinde 2022-2023 Akademik Yılı 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Yeni akademik yılda Artuklu Üniversitesi’nde 2 enstitü, 11 fakülte, 3 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı, 16 araştırma ve uygulama merkezi ile rektörlüğe bağlı 3 eğitim biriminde 590 öğretim görevlisi ile 143 farklı alanda 16 bin 274 öğrenciye eğitim verilecek.