Mardin Artuklu Üniversitesi ÜNİ-AFAD projesini başlatıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi, 81 ilde bulunan 200’ü aşkın üniversitede uygulanmak üzere önemli bir projeye imza atıyor.

ÜNİ-AFAD adı verilen projeyle Türkiye’de meydana gelecek deprem ve olası bir afet halinde süratle harekete geçebilecek, hayati önem arz eden ilk 72 saat zarfında arama kurtarma çalışmaları yürütebilecek, ilk yardım, can kurtarma, psikososyal destek ve sığınakların yönetimi gibi konularda ilk müdahaleyi yapabilecek nitelikli ekipler kurulması öngörülüyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Altunhan koordinatörlüğünde hazırlanan ÜNİ-AFAD projesinin hayata geçirilmesi ile bütün üniversitelerde arama kurtarma gönüllüsü öğrencilerden AFAD ve diğer profesyonel ekiplerle uyum içinde sahada görev yapacak gruplar oluşturulmuş olacak. Mardin’de pilot çalışması yapılacak olan ÜNİ-AFAD projesi, yükseköğretim kuruluna sunulacak. Yükseköğretim Kurulunun onayı ve işbirliği sonucunda çalışma bütün üniversitelerde uygulanma aşaması başlayacak.

“İlk dakikada olaya müdahale edilebilecek şekilde projelerini çalışıyoruz”

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör İbrahim Özcoşar, üniversitelerin birikiminin ve gücünün arama kurtarma çalışmalarında da kullanılmasını istediklerini belirterek, “Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanacak olası deprem senaryolarında üniversitelerde kurulacak ve eğitilecek genç ekiplerle ilk dakikada olaya müdahale edilebilecek şekilde projelerini çalışıyoruz. Ülkemizin zaman zaman çeşitli doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor. Sadece ilgili devlet kurumlarının değil ülke olarak bu duruma hazırlık yapılması, tüm kurum ve kişilerin toplumsal bir duyarlılıkla bu süreçte sorumluluk alması gerekiyor. Üniversitelerin ülkenin birikimi ve gücüdür, bu birikimi ve gücü arama kurtarma çalışmalarında da değerlendirmeyi hedefliyoruz ”dedi.