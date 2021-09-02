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Mardin 1969 Spor’da Modafen maçı mesaisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Gurup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, kendi sahasında oynayacağı Modafen maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

MARDİN 02.09.2021, 11:17
Mardin 1969 Spor’da Modafen maçı mesaisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Gurup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, kendi sahasında oynayacağı Modafen maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadında Teknik Direktör Seyithan Özdaş, yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kırmızı-Lacivertli takım, düz koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. 5’e 2 topla oynayan futbolcular, kaleye korner ve frikik çalıştı. Mardin 1969 Spor, ligin ilk haftası 04 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da İstanbul temsilcisi Modafen futbol kulübünü Mardin 21 Kasım Şehir Stadında ağırlayacak.

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